La Soluzione ♚ Condottiero lusitano del II secolo a C che combatté per l indipendenza da Roma

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIRIATO

Curiosità su Condottiero lusitano del ii secolo a c che combatte per l indipendenza da roma: Costituì un periodo di enormi trasformazioni per roma, che da piccola città stato quale era alla fine del vi secolo a.c. divenne, alla vigilia della fondazione... Viriato (in latino Viriathus, in greco antico: at; Lusitania, 180 a.C. – Lusitania, 139 a.C.) è stato un celebre condottiero lusitano vissuto nel II secolo a.C.; combatté per l'indipendenza del suo popolo dalla Repubblica romana dal 147 a.C. fino alla sua morte. La sua tecnica per opporsi agli eserciti romani era quella della guerriglia: esperto montanaro, usava attaccare il nemico con rapide sortite per poi rifugiarsi fra i monti. Viriato è uno degli eroi nazionali del Portogallo, che corrisponde al territorio degli antichi Lusitani.

