L appellativo di un Roberto condottiero normanno

La soluzione di 9 lettere per la definizione: L appellativo di un Roberto condottiero normanno: GUISCARDO

Curiosità su L appellativo di un roberto condottiero normanno: D'inghilterra e guglielmo ii di normandia (falaise, 8 novembre 1028 – rouen, 9 settembre 1087), è stato un condottiero normanno, duca di normandia dal 1035 e... Roberto d'Altavilla, detto Terror Mundi (Terrore del Mondo) e il Guiscardo (in latino Robertus Guiscardus o Viscardus; Hauteville-la-Guichard, 1015 circa – Cefalonia, 17 luglio 1085), è stato un condottiero normanno. Sesto figlio di Tancredi (conte di Hauteville-la-Guichard) e primo della sua seconda moglie Fresenda (o Fressenda, figlia di Riccardo I di Normandia, detto Riccardo Senza Paura), divenne Conte di Puglia e Calabria alla morte del fratello Umfredo (1057). In seguito, nel 1059, fu investito da papa Niccolò II del titolo di Duca di Puglia e Calabria e Signore di Sicilia.

