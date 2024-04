La Soluzione ♚ Un gruppo di poeti latini del secolo I a C

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un gruppo di poeti latini del secolo I a C. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NEOTEROI

Curiosità su Un gruppo di poeti latini del secolo i a c: In dettaglio: latino arcaico. la prima forma del latino, detta latino arcaico, è attestata dal primo millennio fino al iii secolo a.c.. di questa fase rimangono... I poetae novi, detti anche cantores Euphorionis o neoterici, furono poeti romani in lingua latina, quasi tutti provenienti dalla Gallia Cisalpina, che operarono a Roma nella prima metà del I secolo a.C., inaugurando una nuova poetica, la poesia neoterica. Il principale esponente fu Gaio Valerio Catullo.

