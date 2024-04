La Soluzione ♚ Prigioni dell antica Roma destinate ai lavori forzati

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LATOMIE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Prigioni dell antica roma destinate ai lavori forzati: Storiche di roma si può riscontrare il fenomeno della schiavitù. l'entità numerica e l'importanza economica e sociale della schiavitù nella roma antica aumentò... La latomia (pronuncia latomìa o, alla latina, latòmia) deriva dal latino latomiae che a sua volta deriva dal greco latomíai composto da lâs, pietra, e tomíai da témnein, tagliare. Nell'antichità greco-romana erano cave di pietra o di marmo usate per incarcerare schiavi, prigionieri di guerra o delinquenti in genere. Oggi il termine, per estensione, può significare "carcere", specialmente se sotterraneo e tenebroso.

Altre Definizioni con latomie; prigioni; antica; roma; destinate; lavori; forzati;