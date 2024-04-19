Sostengono l indipendenza politica e amministrativa

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sostengono l indipendenza politica e amministrativa' è 'Autonomisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTONOMISTI

La risposta Autonomisti è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Autonomisti? Gli autonomisti sono coloro che sostengono l'indipendenza politica e amministrativa di una regione o di un'area specifica. Questa posizione deriva dal desiderio di gestire in modo autonomo le proprie questioni e responsabilità, senza l'interferenza di enti superiori. Gli autonomisti credono che una maggiore autonomia favorisca lo sviluppo locale e risponda meglio alle esigenze dei cittadini. La loro visione si basa sulla convinzione che l'autonomia possa portare a una gestione più efficace e vicina alle realtà territoriali.

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Sostengono l indipendenza politica e amministrativa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Autonomisti

In presenza della definizione "Sostengono l indipendenza politica e amministrativa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autonomisti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sostengono l indipendenza politica e amministrativa

Sostengono l indipendenza politica e amministrativa Risposta: AUTONOMISTI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: A__________

A__________ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona U Udine T Torino O Otranto N Napoli O Otranto M Milano I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Autonomisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sostengono l indipendenza politica e amministrativa". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.