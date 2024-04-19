Sostengono l indipendenza politica e amministrativa
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SOLUZIONE: AUTONOMISTI
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Perché la soluzione è Autonomisti? Gli autonomisti sono coloro che sostengono l'indipendenza politica e amministrativa di una regione o di un'area specifica. Questa posizione deriva dal desiderio di gestire in modo autonomo le proprie questioni e responsabilità, senza l'interferenza di enti superiori. Gli autonomisti credono che una maggiore autonomia favorisca lo sviluppo locale e risponda meglio alle esigenze dei cittadini. La loro visione si basa sulla convinzione che l'autonomia possa portare a una gestione più efficace e vicina alle realtà territoriali.
Sostengono l indipendenza politica e amministrativa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Autonomisti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sostengono l indipendenza politica e amministrativa
- Risposta: AUTONOMISTI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: A__________
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Autonomisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sostengono l indipendenza politica e amministrativa". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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