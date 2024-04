La Soluzione ♚ Piena indipendenza

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUTONOMIA

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Piena indipendenza: Dell'unione sovietica nel 1922, la repubblica ucraina ottenne la piena indipendenza nel 1991 alla caduta di quest'ultima. nel 2014, in seguito a proteste... Autonomia – in diritto, possibilità per un organo di svolgere funzioni e/o incarichi senza ingerenze o condizionamenti Autonomia – in politica, facoltà concessa da un organo superiore ad uno inferiore di avere funzioni proprie per specifiche esigenze Autonomia – in meccanica, capacità di una macchina di funzionare senza rifornimento di energia Autonomia – in teoria dei sistemi, proprietà di un sistema di determinare da sé le interazioni che lo definiscono

