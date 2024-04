La Soluzione ♚ Le suore dette anche Figlie della carità

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Le suore dette anche Figlie della carità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANOSSIANE

Curiosità su Le suore dette anche figlie della carita: le figlie della carità, dette anche canossiane, sono un istituto religioso femminile di diritto pontificio: le suore di questa congregazione pospongono... Le Figlie della carità, dette anche Canossiane, sono un istituto religioso femminile di diritto pontificio: le suore di questa congregazione pospongono al loro nome la sigla F.d.C.C.

