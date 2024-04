La definizione e la soluzione di 10 lettere: Le ghiandole dei ragni dette anche seritteri. SERICIGENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I seritteri o ghiandole sericigene sono tipi di ghiandole specializzate dei ragni, dette anche ghiandole filatrici, che secernono fili di seta sottilissimi per scopi vari e diversificati: dalla costruzione della tana, all'imbozzolamento delle uova, per la costruzione della ragnatela, eccetera.Allo stato attuale delle ricerche si distinguono 6 o 7 tipi di ghiandole sericigene, distinti in base alla funzione della tela che filano in: Glandula aggregata, serve a produrre il materiale più colloso, dove si invischieranno le prede dei ragni. Glandulae ampullaceae major e minor, secernono un tipo di seta per tele poco vischiose, su cui i ragni ...

sericigene f

femminile plurale di sericigeno

Sillabazione

se | ri | cì | ge | ne

Etimologia / Derivazione

vedi sericigeno