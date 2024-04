La Soluzione ♚ Può essere a tamburo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere a tamburo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PISTOLA

Curiosità su Puo essere a tamburo: Il freno a tamburo è costituito da un cilindro rotante (detto tamburo) solidale col sistema da frenare e da uno o più ceppi realizzati in materiale d'attrito... Il termine pistola indica comunemente un'arma da sparo a canna corta o arma corta concepita per essere impugnata con una sola mano. La pistola rientra tra le armi leggere ed è definita, più nello specifico, come arma da fianco (portata nella fondina sul fianco del busto); ma se la forma e le dimensioni lo consentono, può essere usata nel porto occulto, nascosta in posizioni del corpo differenti, come ad esempio sotto la giacca all'ascella, al polpaccio o posteriormente ai pantaloni, ecc. La categoria più usuale è quella delle armi da fuoco comuni o da guerra, in dotazione alle forze dell'ordine e alle forze armate, come arma secondaria o ...

Altre Definizioni con pistola; essere; tamburo;