Tamburo che rulla nella giungla

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tamburo che rulla nella giungla' è 'Tamtam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAMTAM

Perché la soluzione è Tamtam? Il tamtam è un tamburo utilizzato in molte culture africane, noto per il suo suono profondo e potente. Questo strumento, spesso grande e robusto, viene fatto rullare o colpito con le mani o bacchette, producendo un ritmo pulsante che accompagna cerimonie e danze tradizionali. La sua presenza è fondamentale nelle celebrazioni comunitarie, dove il suo suono si diffonde nella giungla, creando un’atmosfera coinvolgente. La sua funzione principale è quella di comunicare e unire le persone attraverso il ritmo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tamburo che rulla nella giungla". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Tamburo che rulla nella giungla nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tamtam

In presenza della definizione "Tamburo che rulla nella giungla", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tamburo che rulla nella giungla" conferma che la soluzione 'Tamtam' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tamtam

T Torino A Ancona M Milano T Torino A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tamburo che rulla nella giungla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tamtam' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La diffusione di una notizia di bocca in boccaSi fa sentire quando è preso a bastonateSi batte nella giunglaTamburo che rulla nella forestaStrumento che rullaL arma con il tamburo rotanteLo è Baloo ne Il libro della giunglaLo è Rikki Tikki Tavi ne Il libro della giungla