La Soluzione ♚ Si fanno duplicare nei negozi di ferramenta

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si fanno duplicare nei negozi di ferramenta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CHIAVI

Curiosità su Si fanno duplicare nei negozi di ferramenta: negozio di ferramonti" La chiave, nella notazione musicale, è un simbolo posto sul pentagramma che ha la funzione di fissare la posizione delle note. Anche se è collocata sempre all'inizio di un pentagramma, può essere inserita anche in un punto qualsiasi dello stesso, ad esempio a metà di una battuta o misura per identificare il passaggio da una tessitura a un'altra di uno stesso strumento.

