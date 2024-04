La Soluzione ♚ I loro negozi hanno le vetrine blindate

La soluzione di 7 lettere per la definizione: I loro negozi hanno le vetrine blindate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OREFICI

Curiosità su I loro negozi hanno le vetrine blindate: Ed è un locale piccolo e sudicio dalle vetrine incrostate e dall'aspetto dimesso, noto per i prezzi bassi e le frequentazioni poco raccomandabili. gli... Orefici – cognome italiano Antonio Orefici (prima del 1708-dopo il 1734) – compositore italiano Girolamo Orefici (1867-1932) – politico e avvocato italiano Giuseppe Orefici (1946) – archeologo italiano Oscar Orefici (1946-2014) – giornalista, scrittore, autore televisivo e cinematografico italiano

