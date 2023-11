La definizione e la soluzione di: Serve a chiudere la porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CHIAVISTELLO

Significato/Curiosita : Serve a chiudere la porta

chiudere una porta. una maniglia serve generalmente ad aprire e a chiudere una porta o uno sportello, per espletare questo compito ha cava interna a sezione... una. una manigliageneralmente ad aprire eunao uno sportello, per espletare questo compito ha cava internasezione... Il chiavistello, nel linguaggio comune anche catenaccio, è la parte della serratura che scorrendo nella sua sede, o ruotando, va ad impegnarsi (o a disimpegnarsi) nel laccio o nella gola che blocca la parte mobile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

