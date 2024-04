La Soluzione ♚ Non si fanno mai amare

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Non si fanno mai amare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TORTE

Il boss delle torte (titolo originale Cake Boss) è un reality show a puntate di genere documentario e culinario. È centrato sull'attività della famiglia italo-americana Valastro, di origini siciliane e pugliesi, che si occupa di pasticceria ed è specializzata nella confezione di torte scenografiche per ogni occasione. Il set è collocato a Hoboken, New Jersey, nella Pasticceria da Carlo (così chiamata nella versione italiana del reality, il nome originario è Carlo's Bake Shop), fondata nel 1910 da Carlo Guastaferro e acquistata nel 1964 da Bartolo "Buddy" Valastro Sr.. Le serie dello show sono andate in onda in Italia fin dal 2009 sulla rete ...

