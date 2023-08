Duplicare un essere vivente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duplicare un essere vivente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLONARE

Significato/Curiosita : Duplicare un essere vivente

Con la coda dell'occhio. in leggende e romanzi è un duplicato spettrale o reale di una persona vivente; nel folclore è inoltre descritto come uno spirito... (il padre della famosa pecora dolly - 1996) provarono a clonare, con successo, una pecora. clonare in laboratorio un organismo, in questo caso, significa...