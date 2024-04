La Soluzione ♚ Fanno rinculare il pezzo

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Fanno rinculare il pezzo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANNONATE

Curiosità su Fanno rinculare il pezzo: Massa. il suo impulso, invece, è grande ed è quindi quasi impossibile fermarlo di botto, tanto che i cannoni in genere vengono lasciati rinculare liberamente... Fiorenzo Bava Beccaris (Fossano, 17 marzo 1831 – Roma, 8 aprile 1924) è stato un generale italiano, noto per aver guidato la sanguinosa repressione (83 morti) dei moti di Milano del 1898, episodio che indirettamente causò nel 1900 il regicidio per vendetta di Umberto I per mano dell'anarchico Gaetano Bresci; è oggetto di un brano del canzoniere popolare italiano dal titolo Il feroce monarchico Bava. Ad egli, con il soprannome "Bava il beccaio", fa anche riferimento Lucio Dalla nel brano "Parole Incrociate".

