La Soluzione ♚ Esegue lanci nei campi di atletica

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Esegue lanci nei campi di atletica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MARTELLISTA

Curiosità su Esegue lanci nei campi di atletica: Oltre che agile e veloce per ricevere i lanci, dev'essere molto potente per poter aiutare i compagni di linea nei bloccaggi degli avversari; la parte nella... Wang Zheng (S, Wáng ZhengP; Xi’an, 14 dicembre 1987) è una martellista cinese, vincitrice di una medaglia d'argento ai Mondiali di Londra 2017 e ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

