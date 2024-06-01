La gara di atletica con una fossa

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La gara di atletica con una fossa' è 'Tremila Siepi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREMILA SIEPI

Perché la soluzione è Tremila Siepi? La voce TREMILA SIEPI si riferisce a una competizione di atletica che coinvolge una fossa, utilizzata per un salto specifico. Questa gara richiede abilità, tecnica e agilità per superare la fossa con un salto ben calcolato. Gli atleti si preparano accuratamente per affrontare la sfida, concentrandosi sulla precisione del salto e sulla potenza delle gambe. La presenza della fossa rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di questa disciplina atletica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La gara di atletica con una fossa". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La gara di atletica con una fossa nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tremila Siepi

Quando la definizione "La gara di atletica con una fossa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La gara di atletica con una fossa" conferma che la soluzione 'Tremila Siepi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tremila Siepi

T Torino R Roma E Empoli M Milano I Imola L Livorno A Ancona S Savona I Imola E Empoli P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La gara di atletica con una fossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tremila Siepi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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