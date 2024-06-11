I campi per gli atleti

SOLUZIONE: SPORTIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I campi per gli atleti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I campi per gli atleti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sportivi? Gli sportivi sono persone che praticano attività fisiche in ambienti dedicati o all'aperto, spesso impegnandosi in discipline che richiedono allenamento e competizione. Questi ambienti, chiamati campi, sono progettati per offrire spazi adeguati a diverse discipline sportive, garantendo sicurezza e funzionalità. La passione e la dedizione guidano chi si dedica a queste attività, contribuendo al benessere fisico e mentale. La cura di questi spazi è fondamentale per favorire lo sviluppo degli atleti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "I campi per gli atleti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I campi per gli atleti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sportivi:

S Savona P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I campi per gli atleti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

