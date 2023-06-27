Canaveral la base in Florida di lanci spaziali

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Canaveral la base in Florida di lanci spaziali' è 'Cape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPE

Perché la soluzione è Cape? CAPE è una vasta area geografica situata sulla costa orientale della Florida, nota per le sue caratteristiche naturali e la sua importanza strategica per le attività spaziali. Questa regione ospita la base di lancio spaziale di Canaveral, un centro fondamentale per le missioni NASA e commerciali. La posizione favorevole e le condizioni climatiche favorevoli rendono Cape un punto di riferimento per le operazioni di esplorazione spaziale. La sua presenza contribuisce significativamente alla storia delle imprese aerospaziali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Canaveral la base in Florida di lanci spaziali". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Canaveral la base in Florida di lanci spaziali nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cape

In presenza della definizione "Canaveral la base in Florida di lanci spaziali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Canaveral la base in Florida di lanci spaziali" conferma che la soluzione 'Cape' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cape

C Como A Ancona P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Canaveral la base in Florida di lanci spaziali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cape' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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