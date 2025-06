I campi degli atleti nei cruciverba: la soluzione è Sportivi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I campi degli atleti' è 'Sportivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPORTIVI

Curiosità e Significato di "Sportivi"

Hai risolto il cruciverba con Sportivi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Sportivi.

Perché la soluzione è Sportivi? Il termine sportivi si riferisce a tutte le persone che praticano attività fisica, siano esse professionisti o dilettanti. Questo aggettivo evoca non solo la passione per lo sport, ma anche uno stile di vita caratterizzato da impegno, competizione e disciplina. In un contesto più ampio, sportivi può riferirsi anche a eventi, attrezzature e culture legate al mondo dello sport.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li vendono da DecathlonAtleti leali e correttiI campi per gli atletiMettere sottosopra i campiIl dissodamento dei campi

Come si scrive la soluzione Sportivi

Stai cercando la risposta alla definizione "I campi degli atleti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A S M S B A E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSEMBLEA" ASSEMBLEA

