La Soluzione ♚ Esegue marce e inni La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BANDA

Significato della soluzione per: Esegue marce e inni La banda della Uno bianca fu un'organizzazione criminale italiana che, nell'Emilia-Romagna e nelle Marche, tra il 1987 e il 1994, commise 103 crimini (soprattutto rapine a mano armata), provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114. Il nome della banda fu coniato dalla stampa nel 1991 visto che, in molte delle loro azioni, utilizzavano una Fiat Uno di colore bianco, autovettura piuttosto facile da rubare e alquanto diffusa in quel periodo storico in Italia. Italiano: Sostantivo: banda f sing (pl.: bande) . (militare) contingente armato di irregolari volontari adibito ad azioni belliche o di guerriglia. (per estensione) (diritto) associazione per delinquere La banda della Magliana. La banda dei quattro.. (musica) gruppo di musicisti che suona con trombe e tamburi sfilando per le strade. (tecnologia) intervallo di frequenze La banda FM in Italia va dagli 87,5 ai 108 MHz.

