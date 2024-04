La Soluzione ♚ Può essere causa di esaurimenti nervosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere causa di esaurimenti nervosi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STRESS

Curiosità su Puo essere causa di esaurimenti nervosi: Potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'esaurimento nervoso (più propriamente... Lo stress è una reazione che si manifesta quando un organismo percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione. Si tratta, precisamente, di una sindrome generale di adattamento (SGA) atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno (omeostasi) in seguito a fattori di stress (detti stressor). Le alterazioni dell'equilibrio interno possono avvenire a livello endocrino, umorale, organico, biologico. Il termine stress venne introdotto per la prima volta in biologia da Walter Bradford Cannon nel 1935; la sindrome venne definita in questo modo da Hans Selye nel 1936. La sindrome può essere fisiologica, ma può ...

