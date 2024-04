La Soluzione ♚ Possono essere alimentate con il pellet

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Possono essere alimentate con il pellet. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STUFE

Curiosità su Possono essere alimentate con il pellet: Lavorazioni delle materie plastiche in cui le apparecchiature possono essere alimentate con pellet sono: estrusione stampaggio ad iniezione stampaggio per compressione... La stufa è un apparecchio di ghisa, ceramica, acciaio o altro materiale usato per il riscaldamento di locali. Ne esistono moltissimi modelli, nei quali vengono utilizzati vari tipi di metodologie per produrre il calore necessario. In generale, le stufe possiedono una superficie esposta al contatto con l'aria dell'ambiente da riscaldare. Tale riscaldamento può avvenire per convezione o per irraggiamento.

