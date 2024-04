La Soluzione ♚ Uno stimolo che vuol essere soddisfatto

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Uno stimolo che vuol essere soddisfatto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FAME

Curiosità su Uno stimolo che vuol essere soddisfatto: Foscarina, stelio capisce che grazie a lei, attrice di teatro, è riuscito a scoprire la passione per il teatro, e ad avere lo stimolo giusto per tentare l'approccio... La fame è riferita letteralmente al bisogno di cibo; può anche essere applicata metaforicamente ai desideri di altra natura. Il termine è usato più largamente per riferirsi ai casi di diffusa malnutrizione o privazione di cibo fra le popolazioni, solitamente dovuto a povertà, guerra, conflitti, instabilità politica, o a circostanze agricole avverse (carestia).

Altre Definizioni con fame; stimolo; vuol; essere; soddisfatto;