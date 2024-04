La Soluzione ♚ Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi. ISTERICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi: Isterico è il primo album in studio del gruppo musicale italiano Punkreas, pubblicato nel 1990. Gli 8 brani vennero registrati e mixati in 12 ore. Il disco vendette 6.000 copie con una distribuzione totalmente underground ed il singolo “Il vicino” divenne presto anthem dello ska-core italiano. Aggettivo Significato e Curiosità su: Isterico è il primo album in studio del gruppo musicale italiano Punkreas, pubblicato nel 1990. Gli 8 brani vennero registrati e mixati in 12 ore. Il disco vendette 6.000 copie con una distribuzione totalmente underground ed il singolo “Il vicino” divenne presto anthem dello ska-core italiano. isterico m sing (medicina) che è affetto da isterismo (senso figurato) di persona soggetta a vistose crisi di nervi o reazioni emotive non consuete o fuori controllo quello non sta esultando... per quel grido direi che sembra un poco isterico

lei è certamente isterica infatti la sua risata è compulsiva (per estensione) con gesti violenti ripetitivi; svogliato nonché insistente movimenti isterici ed insicuri Sostantivo isterico m sing (pl.: isterici) (medicina) chi è affetto da isterismo (per estensione) persona infelice con ostentata contentezza forzata, spesso quindi con sfoghi di rabbia ostile Sillabazione i | stè | ri | co Pronuncia IPA: /is'triko/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo histericus che deriva dal greco ste,a sua volta derivazione di sta cioè "utero" Sinonimi affetto da isterismo, malato di nervi, labile, nervoso, uterino, irrazionale

irritabile, incontrollato, infuriato, irragionevole, sfrenato, esaltato, eccitato, convulso, spasmodico

( psicologia ) ( medicina ) ( psichiatria ) ( psicanalisi ) nevrotico

nevrotico (per estensione) irascibile, collerico, irritabile, rabbioso, instabile Contrari calmo, pacato, sereno, razionale, tranquillo, equilibrato, lucido Parole derivate istericamente Termini correlati isteria Altre Definizioni con isterico; abbandona; esagerati; scatti; nervosi; Il nevrotico per gli psichiatri dell Ottocento; Ne fa chi si abbandona a virtuosismi inutili; Abbandona casa per via di calamità; Volgarmente esagerati; S abbandona a scatti inconsulti; Ha scatti inconsulti; Nervosi agitati; Sussulti nervosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi

ISTERICO

I

S

T

E

R

I

C

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Uno che si abbandona a esagerati scatti nervosi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.