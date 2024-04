La Soluzione ♚ Può essere causa di un naufragio

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere causa di un naufragio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FALLA - AVARIA

Curiosità su Puo essere causa di un naufragio: Il naufragio della costa concordia è stato un sinistro marittimo "tipico" occorso nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. la nave da crociera costa... Manuel de Falla y Matheu (Cadice, 23 novembre 1876 – Alta Gracia, 14 novembre 1946) è stato un compositore spagnolo, esponente dell'impressionismo musicale.

