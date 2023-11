La definizione e la soluzione di: Lo causa un uso prolungato degli strumenti informatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Una serie di attacchi informatici o prolungate campagne cibernetiche. lo scopo di una guerra cibernetica è quello di negare ad un oppositore la possibilità... Con la parola inglese technostress coniata nel 1984 da Craig Brod, si intende lo stress indotto nell'utilizzatore di nuove tecnologie (soprattutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

