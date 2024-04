La Soluzione ♚ Leggere imbarcazioni mosse da remi o da pagaie

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Leggere imbarcazioni mosse da remi o da pagaie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANOE

Curiosità su Leggere imbarcazioni mosse da remi o da pagaie: Solo di galere ed altre imbarcazioni leggere con scarso pescaggio, l'emo, quando essi si rifugiarono nei loro porti protetti da bassi fondali, ebbe l'accorta... Con il termine canoa vengono raggruppati vari tipi di imbarcazioni che hanno in comune il fatto di essere spinte e manovrate con pagaie e adoperate da diverse popolazioni mondiali: la canoa ed il kayak. Per estensione, lo stesso termine raggruppa gli sport praticati con tali imbarcazioni. Il sostantivo "canoismo" che descrive l'utilizzo della canoa come sport o diletto, è di uso limitato, e si è scelto il più corrente binomio canoa/kayak per intitolare una pagina dedicata agli sport acquatici in cui si adoperano canoe o kayak. Si distinguono due stili di voga: Il kayak prevede la posizione seduta ed una pagaia a doppia pala con cui ...

