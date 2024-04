La Soluzione ♚ Realizzano imbarcazioni antiche e moderne in miniatura

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Realizzano imbarcazioni antiche e moderne in miniatura. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NAVIMODELLISTI

Curiosità su Realizzano imbarcazioni antiche e moderne in miniatura: Urbani erano di fatto città borghesi in miniatura, con tanto di chiese, edifici pubblici, piazze, il castello e le mura che le dividevano dal bucolico... Il cannone da 100/47 era un cannone navale italiano, impiegato nel ruolo antiaereo ed antinave sulle unità sottomarine e di superficie della Regia Marina durante la seconda guerra mondiale. La denominazione comprende una famiglia di pezzi e di impianti navali diversi, tutti derivati dallo Škoda 10 cm K10 austro-ungarico.

