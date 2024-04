La Soluzione ♚ Leggere imbarcazioni gonfiabili

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Leggere imbarcazioni gonfiabili. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANOTTI

Curiosità su Leggere imbarcazioni gonfiabili: Recuperare dei gamberi di lago sul lago di egirdir; in bordo a delle imbarcazioni a remi devono raggiungere e prendere delle nasse contenenti i gamberi... Luigi Canotto (Rossano, 19 maggio 1994) è un calciatore italiano, ala o attaccante del Cosenza, in prestito dal Frosinone.

