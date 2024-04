La Soluzione ♚ Le strutture che sostengono le imbarcazioni tirate a secco

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Le strutture che sostengono le imbarcazioni tirate a secco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INVASATURE

Curiosità su Le strutture che sostengono le imbarcazioni tirate a secco: Utilizzatori di queste imbarcazioni: il pira; altri sostengono che derivi dalla parola malese per imbarcazione: phrao; un'altra ipotesi è che derivi da p (parola... La ferrovia Civitavecchia-Civitavecchia Marittima è una linea ferroviaria italiana gestita da RFI, che congiunge la stazione di Civitavecchia, ubicata lungo la ferrovia Tirrenica, al porto di Civitavecchia. Inaugurata nel 1906 e rivista nel proprio percorso nel 2000, fino al 2009 la linea ha rappresentato il più importante e principale snodo per il traghettamento ferroviario tra la Sardegna e la penisola italiana.

Altre Definizioni con invasature; strutture; sostengono; imbarcazioni; tirate; secco;