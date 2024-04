La Soluzione ♚ Imbarcazioni da diporto azionate da remi o pedali

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Imbarcazioni da diporto azionate da remi o pedali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOSCONI

Curiosità su Imbarcazioni da diporto azionate da remi o pedali: il pedalò è un tipo di pattìno o moscone da diporto a propulsione muscolare umana derivata dal pattino. "pedalò" è derivato dal francese pédalo, nome... Germano Mosconi (San Bonifacio, 11 novembre 1932 – Verona, 1º marzo 2012) è stato un giornalista e conduttore televisivo italiano. Già direttore del quotidiano Nuovo Veronese e caporedattore e conduttore del telegiornale dell'emittente televisiva Telenuovo, è divenuto largamente conosciuto nei primi anni 2000 a seguito della pubblicazione via web di alcuni video, registrati durante i fuori-onda del telegiornale da lui condotto, caratterizzati da sue bestemmie e reazioni iraconde.

