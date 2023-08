Piccoli battelli a remi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli battelli a remi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOSCONI

Significato/Curiosita : Piccoli battelli a remi

(plurale batèj; detto anche lucia) è un'imbarcazione storica a remi e/o a vela di piccole dimensioni adoperata dai pescatori del lago di como per il trasporto... È una dimostrazione d'amore verso la propria squadra» (germano mosconi) germano mosconi (san bonifacio, 11 novembre 1932 – verona, 1º marzo 2012) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piccoli battelli a remi : piccoli; battelli; remi; piccoli cagnolini dal lungo e folto pelo bianco; piccoli cani da compagnia di origini cubane; Vezzeggiativo per piccoli gattini; piccoli cassetti; La baby sitter dei piccoli ; Un riparo per battelli ; battelli turchi; Vi si attraccano i battelli di linea; Sono doppie in battelli ; Colpo inferto dall estremi tà di un animale; Il Cuarón regista premi ato con l Oscar per Gravity; Alimentato oltremi sura di cibo; Siam agli estremi ; Emilio fisico italiano che fu premi o Nobel nel 1959;

Cerca altre Definizioni