La Soluzione ♚ Un veliero da diporto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un veliero da diporto. SLOOP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un veliero da diporto: Lo sloop è un'imbarcazione a vela con un solo albero dotata di un unico strallo di prua al quale viene inferito il fiocco che, insieme alla randa, costituisce la velatura. Armo nato prima del 1920 alle Isole Bermude, detto anche, per questo, armo bermudiano. Fu chiamato, alla nascita, anche Armo Marconi poiché l'albero, con le sue crocette, le sue sartie, il suo strallo ed il suo paterazzo (singolo o sdoppiato), ricordarono, a secco di vele, le attrezzature radio di Guglielmo Marconi. Altre Definizioni con sloop; veliero; diporto; Un cavo del veliero; Un piccolo veliero; Un natante da diporto;

La risposta a Un veliero da diporto

SLOOP

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un veliero da diporto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.