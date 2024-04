La Soluzione ♚ Attentano alle carene delle imbarcazioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Attentano alle carene delle imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCOGLI

Curiosità su Attentano alle carene delle imbarcazioni: attentato alla carene delle imbarcazioni" Uno scoglio è una porzione di roccia che emerge dalle acque del mare, normalmente nelle vicinanze di una costa rocciosa alta detta falesia.

