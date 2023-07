Il crostaceo marino che incrosta le carene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il crostaceo marino che incrosta le carene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DENTE DI CANE

Significato/Curiosità : Il crostaceo marino che incrosta le carene

Il crostaceo marino noto come "incrosta carene" o "dente di cane" è una specie di cirripede che vive principalmente nelle acque marine. Questo piccolo organismo presenta un guscio composto da piastre calcaree che si attacca saldamente alle superfici immerse, come le carene delle navi o le rocce sommerse. La sua forma conica, simile a un dente, gli conferisce un aspetto caratteristico. Questi crostacei sono noti per il loro metodo di alimentazione filtrante, che si basa sul filtraggio delle particelle di cibo presenti nell'acqua circostante. La loro capacità di colonizzare e stabilirsi su substrati rigidi li rende importanti protagonisti negli ecosistemi marini, pur essendo spesso considerati organismi infestanti dagli operatori marittimi.

Altre risposte alla domanda : Il crostaceo marino che incrosta le carene : crostaceo; marino; incrosta; carene; Il crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio; Invertebrato come l aracnide o il crostaceo ; crostaceo d acqua dolce; Un crostaceo come il porcellino di S Antonio; Gustosissimo crostaceo ; Un gustoso pesce marino ; Quello marino è più lungo di quello terrestre; Biblico mostro marino ; Il monte su cui sorge San marino ; Mammifero marino bianco e nero; Pieno di incrosta zioni; incrosta zione delle botti e dei denti; incrosta zione all interno delle botti; incrosta i forellini delle docce; S incrosta di gromma; Le provocano i siluri nelle carene ; Uno scafo con più carene ; Un isola delle Mascarene ; Molluschi che rodono le carene ; Molluschi che rodono le carene delle barche;

Cerca altre Definizioni