Roccia a fior d acqua - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SCOGLIO

Significato/Curiosità : Roccia a fior d acqua

Un "roccia a fior d'acqua" è un termine per descrivere uno scoglio o una formazione rocciosa che emerge sopra la superficie dell'acqua, spesso nel mezzo del mare o lungo la costa. Questi scogli possono avere forme variegate e sono spesso circondati dalle onde, creando un'immagine suggestiva e pittoresca. Il termine "a fior d'acqua" enfatizza la posizione dell'elemento roccioso, quasi come se si stesse sporgendo sopra l'acqua, creando un contrasto tra la solida stabilità della roccia e l'elemento fluente e incontrollabile dell'acqua circostante. Queste formazioni rocciose sono spesso affascinanti per i visitatori e costituiscono dei punti di interesse naturali e paesaggistici.

