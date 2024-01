La Soluzione ♚ Rocce insidiose per le chiglie

La definizione e la soluzione di: Rocce insidiose per le chiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Rocce insidiose per le chiglie: Allo scoglio dalrymple, insidiosa per chi cercasse di entrare nel porto, venne dato il nome di «banco degli schiavoni», mentre le due punte poste all'estremità... Curiosità su: Allo scoglio dalrymple, insidiosa per chi cercasse di entrare nel porto, venne dato il nome di «banco degli schiavoni», mentre le due punte poste all'estremità... Francesco Scoglio, detto Franco (Lipari, 2 maggio 1941 – Genova, 3 ottobre 2005), è stato un allenatore di calcio italiano. Italiano Sostantivo, forma flessa scogli m pl plurale di scoglio Sillabazione scò | gli Etimologia / Derivazione deriva da scoglio Sinonimi faraglioni

( letterario ) sassi, pietre, massi, macigni, rupi

sassi, pietre, massi, macigni, rupi (senso figurato) difficoltà, intralci, ostacoli, intoppi, blocchi, impedimenti, handicap Contrari (senso figurato) aiuti, facilitazioni, agevolazioni

Altre risposte alla domanda Rocce insidiose per le chiglie: scogli; rocce; insidiose; chiglie;