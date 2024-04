La Soluzione ♚ Scandagliare il terreno

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Scandagliare il terreno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TASTARE

Curiosità su Scandagliare il terreno: Per cercare il cibo usa il robusto muso per scandagliare il terreno, usando poi le zanne ed le zampe anteriori per scavare e raggiungere il cibo. tuttavia... Freddy Got Fingered è un film del 2001 co-scritto, diretto ed interpretato da Tom Green.

