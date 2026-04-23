Terreno da finale di tennis

Home / Soluzioni Cruciverba / Terreno da finale di tennis

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Terreno da finale di tennis' è 'Campo Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMPO CENTRALE

Perché la soluzione è Campo Centrale? Il campo centrale rappresenta l’area principale di gioco in un torneo di tennis, utilizzata per le partite più importanti e spettacolari. È uno spazio delimitato da linee bianche che definiscono le zone di gioco, con una superficie che può essere in erba, terra battuta o cemento. Questa zona centrale è simbolo di prestigio e attenzione, poiché ospita le sfide decisive e le finali. La sua importanza risiede nella posizione strategica e nel ruolo chiave nel torneo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terreno da finale di tennis". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Terreno da finale di tennis nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Campo Centrale

Per risolvere la definizione "Terreno da finale di tennis", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terreno da finale di tennis" conferma che la soluzione 'Campo Centrale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Campo Centrale

C Como A Ancona M Milano P Padova O Otranto C Como E Empoli N Napoli T Torino R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terreno da finale di tennis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Campo Centrale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La finale di tennisIl terreno conquistato al mare in OlandaTerreno coltivato a frutta e verduraUna gara motociclistica su terreno accidentatoL aderenza del pneumatico al terreno