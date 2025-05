Uno strumento per scandagliare nei cruciverba: la soluzione è Ecometro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno strumento per scandagliare' è 'Ecometro'.

ECOMETRO

Curiosità e Significato di "Ecometro"

Ecometro

Perché la soluzione è Ecometro? L'ecometro è uno strumento utilizzato per misurare l'eco, ovvero il suono riflesso da un oggetto o da una superficie. È impiegato in vari campi, come l'acustica e la geologia, per analizzare le caratteristiche del terreno o delle strutture. Grazie alla sua capacità di scandagliare attraverso le onde sonore, permette di ottenere informazioni preziose su ciò che si trova sotto la superficie.

Antico strumento con due manici sovrapposti; Strumento da blues; Messo a punto come uno strumento di misura

Come si scrive la soluzione Ecometro

Hai davanti la definizione "Uno strumento per scandagliare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

C Como

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

