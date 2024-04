La Soluzione ♚ Servono per scandagliare La definizione e la soluzione di 5 lettere: Servono per scandagliare. SONDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Servono per scandagliare: Il programma Voyager è un programma scientifico statunitense che ha condotto al lancio nel 1977 di due sonde spaziali, chiamate Voyager 1 e Voyager 2, per l'esplorazione del sistema solare esterno. Nella fase iniziale del programma entrambe le sonde hanno osservato i pianeti Giove e Saturno. La sonda Voyager 2 è stata in grado di osservare anche i pianeti Urano e Nettuno sfruttando un allineamento planetario vantaggioso che si verificò alla fine degli anni settanta. A oggi (2022) Voyager 2 è l'unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno. Entrambe le sonde hanno prodotto grandi quantità di informazioni sui ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il programma Voyager è un programma scientifico statunitense che ha condotto al lancio nel 1977 di due sonde spaziali, chiamate Voyager 1 e Voyager 2, per l'esplorazione del sistema solare esterno. Nella fase iniziale del programma entrambe le sonde hanno osservato i pianeti Giove e Saturno. La sonda Voyager 2 è stata in grado di osservare anche i pianeti Urano e Nettuno sfruttando un allineamento planetario vantaggioso che si verificò alla fine degli anni settanta. A oggi (2022) Voyager 2 è l'unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno. Entrambe le sonde hanno prodotto grandi quantità di informazioni sui ... sonde f pl plurale di sonda Etimologia / Derivazione vedi sonda Altre Definizioni con sonde; servono; scandagliare; Si lanciano negli spazi interplanetari; Servono per legare; Servono per spolverare; Servono per le trasmissioni telegrafiche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Servono per scandagliare

SONDE

S

O

N

D

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Servono per scandagliare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.