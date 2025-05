Strumenti per scandagliare nei cruciverba: la soluzione è Sonde

SONDE

Curiosità e Significato di "Sonde"

Le sonde sono strumenti utilizzati per esplorare o misurare vari ambienti, come il suolo, l'acqua o l'atmosfera. In marina, ad esempio, servono per scandagliare la profondità del mare. Possono essere progettate per raccogliere dati e campioni, facilitando così l’analisi di diverse sostanze o condizioni.

Come si scrive la soluzione: Sonde

S Savona

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

