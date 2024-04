La Soluzione ♚ Sacco a spalla

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Sacco a spalla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZAINO

Curiosità su Sacco a spalla: Un sacco bello è un film del 1980 diretto e interpretato da carlo verdone. costituisce il fortunato esordio come regista, sceneggiatore e attore protagonista... Uno zaino è, nella sua forma più semplice, una sacca in tessuto caricata sulle spalle di una persona e assicurata con due fasce che vanno sopra le spalle e sotto le ascelle. Gli zaini sono spesso preferiti alle valigie o alle borse a mano, specialmente dovendo trasportare carichi pesanti per lunghi periodi di tempo, in quanto le spalle, per questo tipo di utilizzo, sono più adatte delle mani. I grandi zaini, utilizzati per trasportare carichi maggiori di 10 kg, normalmente scaricano la maggior parte del loro peso (fino al 90 %) su cinture imbottite allacciabili sui fianchi: in questo modo le fasce sulle spalle possono essere utilizzate al ...

Altre Definizioni con zaino; sacco; spalla;