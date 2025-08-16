Il sacco della piva
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SOLUZIONE: OTRE
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Perché la soluzione è Otre? Il sacco della piva è un'espressione idiomatica che indica una truffa o un raggiro. Questa frase deriva da una vecchia tradizione popolare in cui si utilizzava un sacco per ingannare qualcuno, facendogli credere di ricevere qualcosa di prezioso quando invece si trattava di nulla. Il termine OTRE si collega a questa espressione come abbreviazione o variante dialettale, richiamando situazioni di inganno e frode. La comprensione di questa frase aiuta a riconoscere situazioni ingannevoli nella cultura italiana.
Il sacco della piva nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Otre
La definizione "Il sacco della piva" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Otre'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il sacco della piva
- Risposta: OTRE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Otre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sacco della piva". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ci vuol per mettere nel sacco un astuto Uno che si dà un sacco di arie Un sacco per i liquidi Dire proprio tutto il sacco Sacco impermeabile
Altre definizioni collegate
Con sacco: Il sacco del guanciale