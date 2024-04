La Soluzione ♚ Un rettile amante del sole

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un rettile amante del sole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LUCERTOLA

Curiosità su Un rettile amante del sole: Hanno evidenziato come la compagnia di un gatto possa aiutare le persone con problemi psichici e le persone sole o stressate, abbassandone la tensione... Le lucertole (Lacertilia Günther, 1867), anche noti come sauri (Sauria), sono un sottordine obsoleto perché parafiletico di rettili appartenenti all'ordine Squamata.

