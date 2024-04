La Soluzione ♚ Il punto in cui una strada diventa più ampia

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il punto in cui una strada diventa più ampia. SLARGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il punto in cui una strada diventa piu ampia: 615), punto più alto dell'intero sviluppo della strada, da cui entra nella città metropolitana di genova il cui primo centro a cui perviene (una volta... Piazza del Plebiscito (già largo di Palazzo o Foro Regio) è una piazza di Napoli posizionata al termine di via Toledo, non appena oltrepassata piazza Trieste e Trento. Ubicata nel centro storico, tra il lungomare e via Toledo, con una superficie di circa 25 000 metri quadrati la piazza si presenta come una delle più grandi della città e d'Italia e per questo è quella più utilizzata per le grandi manifestazioni.

