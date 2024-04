La Soluzione ♚ Sta per questo

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Sta per questo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STO - CIÒ

Curiosità su Sta per questo: Libreria che, però, come vittorio scoprirà, è gravata da una ipoteca e sta per essere messa all'asta. intanto anna ha vinto il concorso magistrale e quindi...

