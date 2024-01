La definizione e la soluzione di: L astro giovane promessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. una promessa è una promessa (jingle all the way) è un film del 1996 diretto da brian levant...

Una figura isolata è, in araldica, normalmente posta al centro della tavola di aspettazione. In caso contrario la sua posizione (cioè il suo posizionamento non ordinario) deve essere blasonata. Esempio: «di rosso alla corona d'oro posta in capo».

Anche le figure ripetute in numero sono disposte secondo regole ben precise.

Italiano

Aggettivo

nascente m (pl.: nascenti)

che sta nascendo o sorgendo (araldica) attributo araldico che si applica: a una figura animata che esce, con metà del corpo, da una partizione o da una pezza; il senso del movimento è dal basso in alto, quando il movimento è di lato si preferisce il termine uscente; l'animale nascente mostra la testa, il collo, le zampe anteriori e la punta della coda (se quadrupede) o la punta delle ali (se volatile)

al sole posto nell'angolo superiore destro dello scudo (si usa anche il termine levante)

Voce verbale

nascente

participio presente singolare di nascere

Sillabazione

na | scèn | te

Pronuncia

IPA: /na'nte/

Etimologia / Derivazione

da nascere